School in Westmalle voert "netiquette" in voor afstandsonderwijs: "In pyjama de les volgen met een croissant in de hand kan echt niet"

Tot nu toe waren er nog geen regels voor afstandsonderwijs. "We gingen ervan uit dat leerlingen spontaan de regels uit de echte klas zouden doortrekken naar de virtuele klas, maar dat blijkt niet zo te zijn", zegt directeur Eric Van Huffelen van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle. "Het gaat om kleding maar ook over de plaats waar de leerlingen de online les volgen. Enkele leerlingen volgden de les vanuit hun bed. Als je als leerkracht iemand ziet zitten in zijn pyjama met een croissant in de hand, dan ga je niet lesgeven zoals anders."