Sint-Laureins verbiedt tijdelijk deur-aan-deurverkoop voor verenigingen

Geen jaarlijkse truffel- of bloemenverkoop voor de verenigingen in Sint-Laureins. Het stadbestuur besliste vorige week vrijdag dat deur-aan-deur verkopen tijdelijk verboden is. Ook vooraf bestelde pakketjes mogen de verenigingen niet meer aan huis afleveren. Met deze maatregel wil het stadsbestuur vermijden dat het virus zich verder verspreidt, doordat te veel verschillende mensen met elkaar in contact zouden komen. “Activiteiten ten dienste van de clubkas kunnen, volgens ons, gerust nog even uitgesteld worden", legt Van de Moere uit. "Maar mochten de verenigingen hierdoor financieel in de problemen komen, dan zal de gemeente zeker bijspringen.” Om de jaarlijkse verkoopacties te compenseren, heeft het stadsbestuur besloten om de subsidies van de verenigingen gedeeltelijk te verhogen. "We laten hen zeker niet in de kou staan”, benadrukt de burgemeester.