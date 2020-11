Straatmuzikanten blijven welkom in Brusselse stations tijdens lockdown

Elk jaar houdt de MIVB audities voor straatmuzikanten. In totaal hebben momenteel zo'n 46 mensen een vergunning om op een vaste plek in de Brusselse stations te mogen spelen. Ook nu mag dat nog steeds, alleen voelen weinig muzikanten zich daartoe geroepen. "Omdat er in deze periode veel minder reizigers de bus, tram of metro nemen, kunnen ze natuurlijk ook veel minder verdienen", weet Guy Sablon van MIVB.

Sinds de nieuwe maatregelen midden oktober ziet de vervoersmaatschappij het aantal passagiers op de tram, bus en metro dalen. "Vorige week hadden we nog maar de helft van de normale bezetting. Sinds de lockdown van maandag is dat nog verder gedaald, al zal de vakantie daar ook voor iets tussen zitten." De MIVB blijft ondanks alles aan de maximale capaciteit rijden zodat de passagiers zoveel mogelijk afstand van elkaar kunnen blijven houden.