Strengere maatregelen in Nederland: meeste openbare gebouwen gaan twee weken dicht en minder sociale contacten

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft op een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. "De cijfers zijn niet slecht, maar zeker niet goed genoeg", zei hij bij aanvang. "In de ziekenhuizen gaat de stijging door. Het is op veel plaatsen pompen of verzuipen." Momenteel is het land volgens Rutte al in een gedeeltelijke lockdown. Die maatregelen blijven hoe dan ook gelden tot midden december.