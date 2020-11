Traiteur uit Zaventem stelt wagenpark ter beschikking voor lokale handelaars

“We weten dat het voor de niet-essentiële zaken vandaag kommer en kwel is”, zegt traiteur André Claessens. “Velen van hen zijn niet georganiseerd op ‘delivery’, ze hebben vaak geen grote voertuigen of alleen een personenwagen. Ik denk dat dat problemen veroorzaakt. We hebben zelf een uitgebreid wagenpark, maar veel van die voertuigen staan het merendeel van de tijd stil. Daarom dacht ik: als we mekaar kunnen helpen, komen we al heel ver.”