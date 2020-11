Biostatisticus Geert Molenberghs: "Zonder maatregelen waren er tot 3.000 patiënten die intensieve zorg nodig hadden"

Hoe deze tweede golf verder zal evalueren blijft moeilijk te voorspellen en is afhankelijk van verschillende veranderende factoren zoals o.a. minder strenge maatregelen. Wat wel al duidelijk is, is dat deze golf een tragere groei kent dat de vorige. "Dat komt omdat we vorige keer van amper maatregelen naar een strenge lockdown gingen" vertelt Molenberghs. "Het virus had al een bepaalde verspreidingssnelheid kunnen halen waardoor het veel minder makkelijk afgeremd werd. Nu waren er al meer maatregelen van kracht voor de lockdown gisteren begon."

Om de verspreiding van SARS-CoV-2 in België te voorspellen ontwikkelden de universiteiten van Namen, Gent, Brussel en Hasselt/Antwerpen ontwikkelden elk een verspreidingsmodel gebaseerd op andere aannames. Door het bundelen van de verschillende modellen is een zogeheten ensemble voorspelling opgesteld tot het einde van 2020. Het bundelen van de verschillende voorspellingen tot een ensemble is een interessante manier om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de toekomst te schetsen. De mate waarin de modelvoorspellingen overeenkomen is een extra maatstaf van de betrouwbaarheid van de voorspelling.