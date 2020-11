Uitzendkantoor voor evenementen wil zijn mensen aan het werk in de zorg

Omdat de cultuursector zo goed als plat ligt, zit ook het uitzendkantoor zonder werk. Daarom bekijken ze daar nu of ze medewerkers die ze normaal inzetten voor allerlei evenementen, kunnen laten helpen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Daar is het nu ontzettend druk door het grote aantal besmettingen.

"We hebben heel veel mensen uit de evenementensector die nu op zoek zijn naar een tijdelijke job", vertelt Axel Torfs van uitzendbedrijf Link2events. "Dat zijn mensen die vooral ingezet worden voor concerten: klank- en lichtspecialisten, podiumbouwers. Die kunnen perfect logistieke jobs in de zorg aan, zoals eten bezorgen of met tests over en weer rijden naar labo's."