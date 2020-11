UZ Leuven verbiedt vanaf vandaag bezoek: "Maatregel met spijt in het hart moeten nemen"

"We hebben de maatregel met spijt in het hart moeten invoeren, maar we kunnen niet anders. We zien momenteel dat het aantal positieve gescreende personen alsmaar stijgt, en we hebben bijna een evenveel patiënten als in maart", zegt verpleegkundig directeur Koen Balcaen van de campus Gasthuisberg.



Er gelden wel een aantal uitzonderingen: zo mogen ouders hun kind of baby wel nog komen bezoeken op de afdelingen pediatrie, materniteit en neonatologie. Ook dichte familie van patiënten aan hun levenseinde, die op niet-palliatieve afdelingen liggen, kan nog op bezoek komen. "Zeker voor personen die op het einde van hun leven zijn, blijft bezoek mogelijk", gaat Balcaen verder. "De tweede groep zijn de kinderen en de pas bevallen moeders. Zij mogen onder strikte omstandigheden toch beperkt bezoek blijven ontvangen."

Vanaf morgen kunnen familieleden wel nog terecht aan de heen-en-weer-desk om persoonlijke spullen af te geven of vuile was op te halen. Ondertussen blijft het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting nog steeds stijgen in UZ Leuven. Vandaag liggen er 156 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, daarvan krijgen er 49 intensieve zorg. Op het hoogtepunt van de eerste golf in april lagen een vijftigtal patiënten op intensieve zorg.