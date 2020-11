Vanaf 2021 worden pensioenen zelfstandigen op zelfde manier berekend als bij werknemers

"Dankzij deze hervorming zal bijvoorbeeld een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro genieten van 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar", legt minister Clarinval uit.

De ministerraad heeft ook beslist om het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 2021 met 2,65 procent te verhogen. "Het minimumbedrag voor een volledige loopbaan zal dus stijgen van 1.291,69 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd", aldus Clarinval.

Het vaderschaps- en geboorteverlof wordt verhoogd van 10 dagen (of 20 halve dagen) tot 15 dagen (of 30 halve dagen). Vanaf 2023 wordt dat 20 dagen of 40 halve dagen. "De maatregel zorgt ook een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft kinderopvang", zegt Clarinval.