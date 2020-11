Verkiezingsdag in de VS: kiezen Amerikanen Trump of Biden als nieuwe president?

Anders is de situatie in de Senaat. Die zou dit jaar wel eens opnieuw in Democratische handen kunnen komen. Vandaag hebben de Republikeinen een meerderheid van 53-47, maar de 35 zetels die dit jaar op het spel staan, zijn vandaag vooral Republikeinse handen (23), waardoor die partij kwetsbaarder is. Bovendien denken kenners dat de Democraten kans maken om de zetels in Colorado, Arizona, Maine en North Carolina te kunnen overnemen.

Tot slot kiezen de Amerikanen voor talrijke lokale posten en mogen ze zich ook uitspreken in referenda. Zo kunnen ze in Nebraska stemmen voor de formele afschaffing van de slavernij, beslissen de kiezers in Arizona, Montana, New Jersey en South Dakota over de legalisering van marihuana en kiest Mississippi over het al dan niet afschaffen van zijn vlag, die het embleem draagt van het confederalisme.