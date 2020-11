Volledige gevangenisvleugel in quarantaine nadat 1 gedetineerde besmet was geraakt met coronavirus

In de gevangenis van Wortel bij Hoogstraten zijn 85 gedetineerden in quarantaine geplaatst. De maatregel komt er nadat een van de gedetineerden positief had getest op Covid 19. De man werd in volledige isolatie geplaatst.

In totaal verblijven nu 85 andere gevangenen uit dezelfde vleugel in quarantaine. Ze werden ook allemaal getest en dat resultaat zou eind deze week bekend zijn. De twee andere vleugels van de gevangenis in Wortel hoeven niet in quarantaine.

Het personeel maakt zich zorgen nu een gedetineerde besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De afgelopen weken werden ook al besmettingen vastgesteld bij enkele personeelsleden.