Wat hebben Facebook en Twitter gedaan om desinformatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen te weren?

In 2019 besliste Twitter om politieke advertenties op het platform integraal te verbieden. Politici kunnen er dus niet langer betalen zodat je hun boodschap te zien krijgt.

Sinds mei 2020 is Twitter begonnen met het toevoegen van waarschuwingslabels aan misleidende tweets die ingaan tegen de gebruikersvoorwaarden. Het kan daarbij gaan om gemanipuleerde media, om misinformatie over het coronavirus, of om misleidende statements over de verkiezingen. Tweets labelen deden ze al herhaaldelijk bij president Trump zelf, bijvoorbeeld wanneer hij zijn twijfels uitspreekt over de legitimiteit van het stemmen via de post.

De voorbije maand heeft Twitter enkele kleine aanpassingen doorgevoerd die bedoeld zijn om gebruikers even te laten nadenken voordat ze iets tweeten of retweeten. Wie een gelabelde tweet toch zou willen delen, krijgt een extra waarschuwing te zien dat de informatie niet klopt. Wie een link naar een artikel deelt, krijgt dan weer een pop-up te zien die waarschuwt dat ‘titels niet alles zeggen’ en je het artikel best helemaal leest voordat je het deelt.

De controversieelste ingreep van Twitter bestond erin om een niet-geverifieerd verhaal uit de New York Post over Hunter Biden, zoon van de Democratische presidentskandidaat, aanvankelijk te bannen op basis van hun regels rond gehackt materiaal. Links naar het artikel konden niet geplaatst worden; het account van de NY Post werd bevroren. Twitter-topman Jack Dorsey verontschuldigde zich achteraf voor deze ingreep en de regels werden sindsdien aangepast versoepeld.