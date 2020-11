Witte mijnwerkerswijk in Dilsen-Stokkem maakt plaats voor nieuw project

De 32 huizen in de wijk De Slakken zijn gebouwd in 1928. Ze moesten dienen als huisvesting voor de mijnwerkersgezinnen, op een boogscheut van de mijn van Eisden, in Maasmechelen. Ze hadden samen met andere woonkernen in Lanklaar, Stokkem en Eisden een eigen uitstraling, ook al door hun witte kleur. Maar al die huizen zijn ondertussen afgeleefd. In 1980 kreeg De Slakken nog wel een opknapbeurt maar een nieuwe renovatie was te duur.