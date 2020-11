Zwarte Ring in Lummen wordt rotonde

Het drukke kruispunt is al jaren een zwart punt. In de plaats van een kruispunt met verkeerslichten komt er nu een rotonde met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Op de vier armen komen er ook nieuwe bushavens.

De Grote Baan wordt vernieuwd tussen de Baanhuisstraat en de Violetstraat zodat dit project goed is voor in het totaal 1,2 km nieuwe fietspaden. Daarnaast worden ook nog in enkele zijstraten gescheiden riolering voorzien, nutsvoorzieningen vernieuwd en de openbare verlichting omgezet naar een duurzame en energievriendelijke LED-verlichting.