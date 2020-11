Ruim 1,5 miljoen sociale bijdragen betalen, celstraf en  fikse boete: dat is de straf voor man uit Latem na fraude en zwartwerk.

Die achterstallen moet de ondernemer uit Sint-Martens-Latem nu dus betalen, en die lopen op tot meer dan anderhalf miljoen euro. Daarnaast kreeg hij ook nog een celstraf van 2 jaar met uitstel, en een boete van 700.000 euro waarvan hij de helft meteen moet betalen. Nog eens een half miljoen euro van de man werd ook verbeurd verklaard.

Het arbeidsauditoraat had ook gevraagd de villa van de man in Sint-Martens-Latem in beslag te nemen, maar daar ging de rechter niet op in. Die villa zou enkele miljoenen waard zijn.

De ondernemer was met dit frauduleus systeem van poetshulpen niet aan zijn proefstuk toe. In 2011 werd hij al eens veroordeeld voor zwartwerk.