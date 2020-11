200 mensen uit Roeselare protesteren opnieuw tegen de komst van nieuw winkelcomplex

"Het is lastig dat we een tweede keer de strijd moeten aangaan", zegt Erwin Ureel van het actiecomité. "Op sociale media krijgen wij dikwijls bagger over ons heen. Dat is niet leuk. Aan de andere kant: onze wijk is stevig aan het verjongen. De jonge gezinnen hebben een toekomst nodig. Wij wonen hier allemaal graag en dat proberen we zo te houden. Daarom vinden we het belangrijk om onze nek uit te steken. We proberen het project voor een tweede keer tegen te houden."