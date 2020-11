Antwerpenaren in Amerika: “De uitslag wordt nipter dan ik had verwacht”

“Ik mocht niet stemmen, omdat ik nog niet lang genoeg in Amerika woon”, vertelt Yves Snoeckx die Antwerpen verruilde voor Philadelphia in de staat Pennsylvania. “Mijn vrouw mocht wel stemmen en zij koos voor Joe Biden. Ze komt uit Texas, dat doorgaans een Republikein verkiest. Ze is de enige in haar familie die voor een Democraat kiest. Op familiefeestjes praat je dus best niet te veel over politiek.”