Antwerps bedrijf mag opnieuw uitzonderlijke diamant slijpen voor Louis Vuitton

Het Antwerpse HB wil het tij nu keren met spitstechnologie en meer transparantie over het productieproces. "We investeren volop in technologie en innovatie en er komt een hele nieuwe productielijn waardoor we het productieproces van ruwe tot geslepen diamant terug in Antwerpen kunnen uitvoeren", vertelt Margaux Donckier van HB Antwerp. Dat na topdiamant "Sewelo" nu ook "Sethunya" in Antwerpen komt schitteren is het beste bewijs dat die aanpak loont, vinden ze bij HB.