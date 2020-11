Antwerpse Provinciale Taxi Unie is niet blij met de komst van taxidienst Uber: "We hebben het nu al zo moeilijk in coronatijd"

Uber had zijn komst al aangekondigd in 2014, dus een verrassing voor de taxibedrijven is het niet. Wat hen naar eigen zeggen wel verrast, is dat centrumsteden zoals Antwerpen Uber hebben aangezet om ook hier hun diensten aan te bieden. "We hebben het in deze coronatijd al zo moeilijk in onze sector. Dan is het een harde dobber om te zien dat internationale platformen worden geactiveerd om hier hun diensten te komen aanbieden. Het is voor ons boksen om te overleven. Dit komt hard aan", zegt Koen Van Oorschot, de voorzitter van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie. Door het sluiten van de horeca en de avondklok zien de taxibedrijven het aantal ritten drastisch dalen. Er zijn ook taxibedrijven die vooral luchthavenvervoer doen. Die krijgen nu de grootste klappen. De Provinciale Taxi Unie vraagt aan de regering dezelfde steunmaatregelen als voor de horeca.