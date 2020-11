Apotheker uit Spiere-Helkijn levert medicijnen aan huis: "Sommige mensen zijn te bang om zelf te komen"

De apotheek is gesloten van 12.00 uur tot 13.30 uur. Tijdens zijn middagpauze levert Vandeputte medicijnen aan huis. Hij krijgt veel waardering voor zijn extra service. "Vooral de oudere mensen zien me graag komen. Al is het om even een babbeltje te slaan", zegt hij. "Vaak ben ik de enige persoon die ze zien die dag. Het is voor hen niet gemakkelijk, die coronacrisis."