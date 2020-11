Asse, Opwijk en Wemmel voeren strenger samenscholingsverbod in tussen 22 uur en middernacht

In Brussel geldt de avondklok vanaf 22 uur, dat is twee uur vroeger dan in Vlaanderen. Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel, wil vermijden dat Brusselse jongeren afzakken naar zijn gemeente. Wemmel grenst aan het Brussels gewest. Het verbod in Wemmel geldt niet voor wie in gezinsverband buitenkomt. Wemmel kampt met zeer hoge coronacijfers. "Vandaag hadden we nog een twintigtal besmettingen. We hebben pieken gekend van 80 à 90 besmettingen per dag. Dat is erg veel voor een gemeente van 16.500 inwoners", aldus burgemeester Vansteenkiste.