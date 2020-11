Brandweermuseum Aalst verhuist naar Antwerpen maar transport is niet eenvoudig

Alles staat in een loods op een industrieterrein in Erembodegem. De stad Aalst betaalt een deel van de huur. Maar dat is te duur aan het worden, en dus verhuist het museum. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Netwerk Brandweer zoekt chauffeurs en vrachtwagens om alles te helpen verhuizen.

"Die voertuigen kunnen niet meer zelfstandig rijden", zegt Niels Bouwens van het Netwerk Brandweer. "Daarom zijn we op zoek naar 'diepladers' waarmee we de oude brandweerwagens kunnen vervoeren. En natuurlijk ook chauffeurs die zelfstandig kunnen laden en lossen, want we willen het ook zo veilig mogelijk houden. Dus liever zo weinig mogelijk contact met andere mensen tijdens het laten en lossen."