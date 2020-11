Cafés van brouwerij Vander Ghinste uit Bellegem zullen huur moeten blijven betalen

De Bellegemse brouwerij Vander Ghinste, bekend van het Omer bier, heeft 250 horecazaken in eigendom. Die betalen iedere maand huur aan de brouwerij. In de maand april, tijdens de eerste lockdown, moesten de horecazaken geen huur betalen. Die lockdown kwam onverwacht, maar nu zat de nieuwe verplichte sluiting er duidelijk aan te komen. Alle 250 horecazaken zullen dus voor de maand november huur moeten betalen.

"We kunnen geen tweede keer huur kwijtschelden", zegt Nicolas Degryse van de brouwerij. "We zijn intussen ook zelf zwaar getroffen. Je moet rekenen dat 50 procent van onze omzet uit de horeca komt. Onze verliezen lopen dus ook op. We denken dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moet opnemen en dat doet ze ook. Veel uitbaters krijgen mooie steunmaatregelen."

Bij Vander Ghinste bekijken ze wel of er in bepaalde gevallen een uitstel van betaling kan worden gegeven. 1 op de 3 werknemers van brouwerij Vander Ghinste is op dit moment technisch werkloos.