Brussel annuleert dan toch kerstmarkt en Winterpret: "Feestverlichting en kerstboom moeten hoop en perspectief geven"

"Hoewel ieders gezondheid natuurlijk de absolute prioriteit blijft, lijkt het me essentieel om de magie van de feestdagen toch enigszins te behouden”, zegt Delphine Houba (PS), schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. Ze hoopt dat Brussel tijdens de feestdagen toch nog wat gezellig wordt. "We hebben die magie en licht nodig. Het is belangrijk voor de stad Brussel om de feestverlichting en de traditionele kerstboom van de Grote Markt te behouden. We willen de mensen in Brussel bedanken, het is heel belangrijk voor het moreel, want er moet aan mensen hoop en perspectief gegeven worden."

Die sfeer en gezelligheid moet er onder meer komen met Brussels By Lights, dat aan zijn achtste editie toe is en nog voortdurend uitbreidt. Er zullen zo'n 142 grote en kleinere winkelstraten, waaronder elf nieuwe, feestelijk worden verlicht.