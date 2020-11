Trump-team in mails naar sympathisanten: "Democraten proberen verkiezingen te stelen"

“Breaking! Democrats try to steal the election!” (“De Democraten proberen de verkiezingen te stelen.”) Zo staat het te lezen in vette rode letters in een van de e-mails die het campagneteam van Trump vandaag heeft uitgestuurd naar zijn aanhangers. Zij krijgen die e-mails doordat ze al eerder hebben gedoneerd aan de campagne van Trump, of op een andere manier op de adressenlijst beland zijn.