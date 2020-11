Crisis in Ethiopië: Premier Abiy stuurt militairen naar opstandige regio Tigre en roept noodtoestand uit

Toen Abiy in 2018 aan de macht kwam, kondigde hij grondige hervormingen af en hij sloot vrede met buurland Eritrea, na een jarenlange oorlog. Dat leverde hem in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede op. Maar er is duidelijk nog steeds ruimte voor etnische conflicten.

Met dit conflict is een grote test voor Abiy aangebroken, want de gevechten in deze regio zouden andere onrustige regio’s in Ethiopië kunnen inspireren. Het valt af te wachten of de premier er toch in zal slagen deze crisis snel af te wenden.