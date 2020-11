De Democraten behouden het Huis, maar slag om de Senaat is nog onbeslist

Intussen hebben de Democraten wel drie senaatszetels ingepikt. Een daarvan ging in Arizona naar de gewezen astronaut Mark Kelly. Dat is de echtgenoot van de politica Gabrielle Giffords die enkele jaren door het hoofd werd geschoten en daar nog altijd de gevolgen van draagt, al heeft ze het wel overleefd. Ook in Colorado en New Mexico konden de Democratische uitdagers Republikeinen uit hun zetel verdrijven. In Alabama hebben de Republikeinen dan weer een Democratische zetel ingepikt en dus staat de winst voor de Democraten op plus twee.

De strijd om een senaatszetel in Georgia zou pas begin januari beslecht worden. Daar haalde geen van de twee kandidaten meer dan 50 procent en dus komt er een tweede verkiezingsdag.