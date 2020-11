Vlamingen in de VS over polarisatie: "Door Trump kan ik geen rationeel gesprek voeren met een Republikein"

Zanger Sam Bettens woont al jaren in de VS en zag onder president Donald Trump de polarisatie toenemen. "Met Democratische vrienden praat ik veel over de verkiezingen, maar als ik een kennis tegenkom en ik weet niet van welke strekking hij of zij is, doe ik dat niet, omdat alles zo gepolariseerd is en daar is volgens mij Trump 100 procent voor verantwoordelijk."