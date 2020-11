Voedselverdeelpunten in de problemen door tekort aan jonge vrijwilligers

Door de coronacrisis komen de voedselverdeelpunten in onze provincie in de problemen. Dat zijn de plekken waar mensen in nood voedsel kunnen afhalen. Ze hebben daar door de crisis nu vrijwilligers te kort. Meestal helpen iets oudere mensen in die voedselverdeelpunten. Maar die zitten in de risicogroep en daarom blijven ze meer weg.