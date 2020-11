E17 in Destelbergen afgesloten "omdat te veel chauffeurs al rijdend de ravage filmden na een dodelijk ongeval"

Het gebeurt dikwijls dat er in de tegenovergestelde richting van het ongeval een kijkfile ontstaat: andere weggebruikers vertragen om de ravage goed te kunnen zien. “Maar we zagen nu veel mensen gewoon hun gsm bovenhalen om alles al rijdend te filmen. Dat is heel gevaarlijk, en zou nog meer ongevallen kunnen veroorzaken. Daarom hebben we de snelweg helemaal afgesloten, terwijl we eigenlijk de linkerrijstrook hadden kunnen vrijhouden. De politie heeft heel wat filmende chauffeurs aan de kant gezet en bekeurd.”

Het verkeer stropt vanaf Beervelde, maar kan via de parallelweg passeren.