Bezorgde Filip en Mathilde bezoeken 2 ziekenhuizen in Aalst: "Ook thuis denken wij constant aan jullie"

"Dit is het minste wat we kunnen doen. We beseffen hoe hard het is", zegt koning Filip bij zijn binnenkomst in het Aalsterse Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Daar zijn nu 40 procent meer COVID-patiënten dan in de eerste golf. Toen waren er vier COVID-afdelingen, intussen zijn er vijf, en moet er een zesde bijkomen. Ook studenten die stage lopen, worden al volop ingezet. "Het Journaal" luisterde mee naar de bekommernissen van de zorgverleners.