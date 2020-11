Filip en Mathilde in Aalsterse ziekenhuizen: koninklijke erkenning voor iedereen in de zorg

Momenteel zijn er in het ASZ bijvoorbeeld 88 COVID-patiënten opgenomen, 14 onder hen liggen op de afdeling intensieve verzorging. “Daar komen er vandaag sowieso nog bij,” zegt dokter infectieziekten Erica Sermijn van het ASZ. “Dus we moeten blijven opschalen in afdelingen, en dat is moeilijk om een evenwicht te vinden, want er is veel gekwalificeerd personeel voor nodig. Meer dan anders is een deel van onze medewerkers uitgevallen omdat ze in quarantaine moeten blijven of ziek zijn. Daarom moeten mensen van andere afdelingen naar een COVID-afdeling komen, en die hebben daar een opleiding voor nodig. De situatie is nog net houdbaar, maar er moet niet veel meer bijkomen. We hopen dat we binnen dit en twee weken het aantal COVID-patiënten zien verminderen.”