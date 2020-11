Filmmuziek op Leuvense beiaard voor overleden VRT-filmreporter Ward Verrijcken

Op het programma muziek uit de James Bondfilms, onder meer "For your eyes only" en "No time to die" van Billie Eilish, de Bondfilm die nog moet uitkomen. Voorts "Una mattina" van Ludovico Einaudi uit "The untouchables", "My heart will go on" uit "Titanic", een wals van Nino Rota uit "The Godfather", liedjes uit "The sound of music" en een aantal Disneyfilms zoals "Let it go” uit “Frozen". Ook "You’ve got a friend in me" uit "Toy story". Afsluiten doet Luc Rombouts met een lievelingslied van Ward Verrijcken: "All at once" van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston.