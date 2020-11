Geen Democratische "blauwe golf" in de Verenigde Staten, wel onrust

"Houd moed, we gaan dit winnen!", zo klonk het tijdens de toespraak van de Democraat Joe Biden aan zijn aanhangers in zijn thuisbasis Wilmington in Delaware. Het was geen overwinningsspeech, maar hij riep vooral op tot geduld en het kan tot morgen of overmorgen duren vooraleer alle stemmen geteld zijn.

"Een positieve boodschap", omschreef collega Tom Van de Weghe die in Wilmington is, de toespraak van Biden tot zijn aanhangers. Biden wilde blijkbaar echter vooral zijn aanhangers een hart onder de riem steken, want eerder had Van de Weghe daar onrust bij de aanhangers vastgesteld. Biden doelde vooral op de meer dan 97 miljoen stemmen die werden vervroegd uitgebracht, meer dan ooit tevoren. Verwacht wordt dat daar erg veel Democratische stemmen bij zullen zitten. Dat de Democraten daar moeten op rekenen, zegt echter veel over de onrust die er bij die partij heerst.