Even geen "Vandaag" op het scherm: Danira Boukhriss Terkessidis gaat (preventief) in quarantaine

Danira Boukhriss Terkessidis heeft afgelopen vrijdag een laagrisicocontact gehad met een Eén-collega, die intussen positief getest is op COVID-19. De voorzorgsmaatregelen en afstandsregels werden op de VRT en in de "Vandaag"-studio strikt opgevolgd. Maar in overleg met de VRT heeft Danira besloten om toch tot zondag in quarantaine te gaan, om zo geen enkel risico te nemen.

Vandaag en morgen is er dus geen "Vandaag" op televisie. Na de uitzending van "Pano" volgt meteen "Het journaal Laat", met updates rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Morgenavond zendt Eén na het nieuwe programma "Geubels en de Hollanders" het concert van Bart Peeters in de Lotto Arena opnieuw uit, "Bart Peeters Deluxe". "Door corona is het niet mogelijk om naar een concert te gaan, maar iedereen kan zo genieten van deze concertreeks die Bart Peeters gaf eind vorig jaar", zo laat Eén weten.

Op 19 november wordt "Vandaag" voor de laatste keer uitgezonden, daarna valt het doek over de dagelijkse talkshow. Danira Boukhriss Terkessidis werkt aan nieuwe projecten voor Eén.