Geen verrassingen tot nu toe in de VS: Biden en Trump winnen de staten die ze moeten winnen

Het is D-Day (Decision Day) in de Verenigde Staten. In de meeste deelstaten is de teerling geworpen en de stemmen worden nu geteld. De resultaten zijn vooralsnog zoals verwacht: de Republikeinse president Donald Trump wint voorlopig in die staten waar zijn partij doorgaans sterk staat, zoals West Virginia, Kentucky, Indiana en Oklahoma. Joe Biden doet hetzelfde voor de Democraten in in het overwegend progressieve noordoosten zoals New York, Vermont, Maryland, Massachussetts en in zijn thuisstaat Delaware en in het sterk Democratische Illinois (thuisstaat van ex-president Barack Obama) en ook in New Mexico en Colorado, maar dat hadden we op voorhand al kunnen schrijven.