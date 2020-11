Gezin uit Ieper voor de tweede keer volledig werkloos: "Eerst ons restaurant, daarna onze carwash gesloten"

"De aankoop van die tunnelcarwash is een zware investering", zegt Kuypers. "De sluiting is dus een serieuze tegenslag voor ons. Al onze spaarcenten zitten in die zaak. We hebben een hele goede start gehad en ook nu zouden we tijdens de herfstvakantie een topweek moeten beleven, maar helaas."

"Het is stil aan de ontbijttafel bij ons. De tweede lockdown hakt er bijzonder hard in. We proberen niet bij de pakken te blijven zitten. Vanaf vrijdag starten we met afhaalmaaltijden. Het is redden wat er te redden valt", besluit Kurt.