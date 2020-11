Goedele Liekens: "Sprong gat in de lucht toen bleek dat ik geen minister werd"

Sinds kort staat er een ezel in haar tuin. Niet als gezelschap tijdens de tweede lockdown, maar waarschijnlijk is het dier ontsnapt. Goedele: “Ik woon in het Dilbeekse, en er moet ergens in de buurt een ezel weggelopen zijn. Die stond wat rond te dralen in de buurt van mijn weide, de politie kreeg hem niet te pakken. Dus hebben we hem bij mij naar de wei gestuurd. Na een oproep op Facebook is hij weer bij zijn eigenaar. Ik heb zelf trouwens ook twee ezels en een alpaca. En zo weet ik wat doen tijdens de tweede lockdown." (lacht)