Hersenactiviteiten luchtig beschreven in boek 'Plato en cola': “Een kleine, positieve gedachte kan al veel opleveren.”

De combinatie van haar werk als neurochirurge en schrijven viel mee, aldus Visser-Vandewalle. “Typisch dacht ik erover bij het slapengaan, en ’s ochtends had ik dan weer een idee en schreef dat op. Dus je merkt daardoor ook dat het snel en spontaan is geschreven.” Het schrijven ging zelfs zo vlot dat er een vervolg aan komt waar ze al aan bezig is. “Het boek zal gaan over de functie van jouw brein en deze keer zijn het brieven gericht aan mijn nichtje Elien. Dus weer een persoonlijk boek”, lacht ze.