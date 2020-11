Nieuwe "Houvast-app" van Rode Kruis Vlaanderen: eerste hulp bij mentale problemen

Je hoort het steeds vaker, veel mensen in onze maatschappij hebben het mentaal moeilijk. De coronacrisis doet daar nog een serieuze schep bovenop. Volgens hulporganisatie Rode Kruis Vlaanderen is er meer dan ooit nood aan houvast, nu de coronacrisis weer piekt.

De organisatie vindt het nu erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een instrument in handen krijgen waarmee zij op hun beurt mensen die het mentaal moeilijk hebben kunnen helpen. "De kans dat er in jouw buurt iemand is die het pyschologisch moeiljk heeft, is in de huidige situatie met de coronamaatregelen, erg groot", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. "Wij willen met onze organisatie nu een belangrijke tool aanbieden om die mensen in jouw omgeving ook te gaan helpen. We gebruiken eigenlijk onze expertise die we al hebben in het aanleren van eerste hulp bij fysieke problemen om die nu ook in te zetten bij psychische problemen."