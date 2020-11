In Puurs-Sint-Amands hangt de winterverlichting al: "Licht vrolijkt op en geeft inspiratie"

De meeste winkels zijn momenteel dicht maar toch wil Puurs-Sint-Amands vermijden dat mensen het centrum en de handelaars links laten liggen. De winkels hebben een zwaar jaar achter de rug, en het is nog niet gedaan. "We brengen vier maanden lang licht en gezelligheid in onze gemeente", zegt schepen Hilde Van der Poorten (CD&V). "Het gaat om neutrale winterverlichting die in december wordt aangevuld met kerstverlichting en kerstbomen. In januari wordt de winterverlichting dan uitgebreid met hartjes, om mensen al in de sfeer van Valentijn te brengen. Een avondwandeling langs de lichten vrolijkt je op en geeft inspiratie."