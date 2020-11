Brouwerij AB Inbev scheldt huur cafés en restaurants niet langer kwijt tijdens coronacrisis

Sinds eind vorige maand moeten de cafés weer voor een tijdje dicht. Dat heeft het Overlegcomité beslist omwillen van het hoge aantal coronabesmettingen in ons land. Geen inkomsten dus, maar vaste kosten zoals de huur blijven natuurlijk wel doorlopen voor de horeca. Heel wat café- en restauranteigenaars huren een pand van AB Inbev. De brouwer laat nu weten dat hij de huur tijdens de tweede lockdown niet langer kan kwijtschelden.

"We proberen flexibel te zijn, maar wij zijn zelf ook geen eigenaar van die panden. We zijn alleen de tussenpersoon. We willen nu op maat met de verschillende cafés en restaurants bekijken wat de beste afbetalingsplannen zijn", vertelt Laure Stuyck van AB Inbev. Ook blijft de brouwerij bier dat tijdens de lockdown vervalt gratis vervangen.