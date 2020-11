'Jeugdige, vriendelijke muis' bewijst dat zoogdieren al sociaal waren in het tijdperk van de dinosaurussen

"Het was gek dat ik deze studie aan het afwerken was net op het ogenblik dat de lockdown-maatregelen van kracht werden - hier proberen we allemaal onze best te doen om sociale afstand te houden en ons te isoleren - en ik ben volop aan het schrijven over hoe zoogdieren al sociale interacties met elkaar aangingen toen de dinosaurussen nog over de aarde liepen", zei Luke Weaver, de hoofdauteur van de nieuwe studie.

"Het is echt indrukwekkend, denk ik, te zien hoe diep verankerd sociale interacties zijn bij zoogdieren. Omdat mensen zulke sociale wezens zijn, hebben we de neiging te denken dat sociaal gedrag op een of andere manier een unieke eigenschap is van ons, of op zijn minst van onze naaste evolutionaire verwanten. Maar nu kunnen we zien dat sociaal gedrag veel verder teruggaat in de stamboom van de zoogdieren."

"Multituberculaten zijn een van de oudste zoogdiergroepen, en ze zijn al 35 miljoen jaar uitgestorven, maar in het Late Krijt gingen ze blijkbaar interacties aan met elkaar in groepen die gelijken op wat je nu ziet bij hedendaagse grondeekhoorns", zei Weaver. Weaver is een afgestudeerde biologiestudent van de University of Washington (UW) die samen met senior auteur van de studie Gregory Wilson Mantilla, een professor biologie aan UW en de curator aan het Burke Museum, de leiding had over de nieuwe studie.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat sociaal gedrag bij zoogdieren voor het eerst verscheen na de massale uitstervingsgolf die 66 miljoen jaar geleden het einde van de niet-aviaire dinosaurussen betekende, en dan vooral bij de placentadieren, de groep van zoogdieren waartoe ook de mens behoort, die allemaal de foetus in de baarmoeder van de moeder dragen tot een laat stadium van de ontwikkeling.

Maar deze fossielen tonen aan dat zoogdieren al sociaal waren in het tijdperk van de dinosaurussen, en dat het gedrag voorkwam bij een totaal andere en oudere groep van zoogdieren, de multituberculaten, zeggen de onderzoekers.

"Deze fossielen veranderen alles", zei professor Wilson Mantilla. "Als palenontologen die proberen de biologie van zoogdieren uit deze periode te reconstrueren, zitten we meestal te staren naar individuele tanden en misschien eens een kaak die door een rivier is meegevoerd, maar hier hebben we verschillende, bijna volledige schedels en skeletten die bewaard zijn gebleven op de preciese plaats waar ze geleefd hebben. We kunnen nu op een geloofwaardige manier kijken naar hoe de zoogdieren echt in interactie gingen met de dinosaurussen en met andere dieren die in deze tijd leefden."

De studie van onderzoekers van de UW, Montana State University, Yale University en de Universiteit van Nanjing is gepubliceerd in Nature Ecology & Evolution. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Washington.