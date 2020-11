KFC Lille zamelt voetbaltruitjes en -broeken in voor verpleegkundigen: “Gewone tenue te warm onder beschermingspak”

Het ziekenhuis beschikt al over enkele voetbaltruitjes en -broeken, maar dat is nog niet voldoende. “We moeten de spullen die we nu hebben verschillende keren per dag wassen om toe te komen. Op zo’n covid-afdeling moeten meer dan 30 verpleegkundigen staan om iedereen goed te kunnen verzorgen. Ondertussen hebben we al drie van zulke afdelingen geopend, dus we kunnen de kledij goed gebruiken.”

Als je voetbaltruitjes- en broekjes wil doneren, kan je die binnenbrengen bij de voorzitter van KFC Lille, in het bedrijf Jepro aan de Wechelsebaan in Lille. Breng ze zeker niet rechtstreeks naar het ziekenhuis.