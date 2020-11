Kortrijkzaan wandelt 70 kilometer in de vorm van "dank u wel": "Het is een ode aan de zorgsector"

Christophe Reynaert wandelde gisteren maar liefst 70 kilometer. Zijn wandeling vormt op Strava, een sport-applicatie voor op de smartphone, "dank u wel". Het is een boodschap aan het zorgpersoneel. "Het was een stevige tocht, want er was veel wind", vertelt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar ik wou het absoluut doen. Op die manier kan ik eens dank u wel zeggen aan de mensen uit de zorgsector. Zij verdienen dat echt."