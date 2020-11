Limburgers in Amerika over verkiezingen VS: "Trump is hier een rockster" versus "Met die paljas weet je het nooit"

Thijs Boonen trouwde met een Amerikaanse en kwam zo in Arizona terecht. Ondertussen woont hij er al 8 jaar. "Veel mensen hier zeggen dat het een historische opkomst is", zegt hij. "Ik ben nu zelf voor de eerste keer gaan stemmen. Hier in Arizona zouden we weleens het verschil kunnen maken, dat merk je wel. Het is een belangrijke verkiezing. Donald Trump is de laatste 4 jaar een controversiële persoon geweest. Ik denk dat er veel mensen zijn die wel eens iets anders willen."