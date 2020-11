Limburgs parket wil tegen de zomer in alle 14 politiezones snelle veroordeling via project M 

Het is nu de bedoeling om in de loop van de komende maanden project M ook in de resterende politiezones in te voeren. Pieter Strauven van het Limburgse parket: "We willen deze werking zo snel mogelijk laten toepassen in alle zones. Telkens we in een nieuwe zone starten, gaan we enkele maanden in die zone zelf aan de slag. Dan gaat dus de parketmagistraat naar die politiezone."

Na een aantal maanden is het de bedoeling dat de mensen in de politiezone zelf aan de slag kunnen. Pieter Strauven: "Na twee maanden kan de politiezone autonoom dossiers aan ons voorleggen, en dat gebeurt dan op afstand."