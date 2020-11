Solidariteitsfonds LIVE2020 betaalt eerste steun uit aan livemuzieksector, "maar miljoenen nodig om ons echt te redden" 

De livemuzieksector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het fonds dat door de sector zelf is opgericht om collega's in financieel kwetsbare situaties te ondersteunen, maakt nu een eerste deel noodhulp vrij. Die 179.022 euro is meer dan de 105.000 euro die was vooropgesteld. Er zijn voorlopig voldoende middelen in het fonds om alle 200 steundossiers die positief zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury en de Koning Boudewijnstichting, een financieel duwtje in de rug te geven.

Een bedrag van 110.250 euro wordt verdeeld onder ruim 150 dossiers van particulieren, 68.772 euro gaat naar een 50-tal relanceprojecten. Maar dit is niet voldoende om de livemuzieksector te redden. "Dit is geen alternatief voor steunmaatregelen van de overheid", zegt Coralie Berael van LIVE2020. "Onze sector heeft een extra financiële reddingsboei nodig van minstens enkele tientallen miljoenen euro. We kijken daarvoor rechtstreeks naar de verschillende overheden in ons land."