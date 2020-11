LIVEBLOG: 1.351 mensen op intensieve zorg, stijging coronacijfers gaat iets minder snel

Meer dan 3,3 miljoen mensen hebben afgelopen week het coronavirus opgelopen. Dat is de snelste wekelijkse stijging sinds het begin van de pandemie, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op 1 november stond de teller wereldwijd op ongeveer 46 miljoen bevestigde gevallen en 1,2 miljoen doden.



Het grootste aantal gevallen tussen 26 oktober en 1 november is opgetekend in Europa. Het gaat om 1,7 miljoen nieuwe gevallen. Volgens de WHO gaat het om een stijging van 22 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal overlijdens is in dezelfde periode met 46 procent gestegen.

In Noord- en Zuid-Amerika zijn in dezelfde periode meer dan 990.000 nieuwe bevestigde gevallen genoteerd en ongeveer 17.000 doden, waarvan het leeuwendeel in de Verenigde Staten. In Zuid-Oost-Azië zijn die week 381.000 bevestigde gevallen opgetekend met 4.600 doden.