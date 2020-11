Lochristi zoekt burenbuddies om corona-eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan

Op een week tijd kregen al 232 inwoners ouder dan 65 jaar een telefoontje van het dienstencentrum, maar dat is slechts het begin van een lange klus. In totaal moeten de medewerkers zo’n 3133 mensen opbellen. De telefoontjes duren nu opvallend langer dan tijdens de eerste lockdown, zegt Morant. “We zijn in een andere fase aanbeland in de pandemie. In de eerste golf hadden de mensen nog een stukje perspectief. Het zou niet lang duren en er waren meer mensen uit de omgeving die boodschappen konden doen of andere taken uit handen nemen. Deze tweede golf weegt niet enkel zwaarder door in Lochristi, maar er zijn ook heel wat mantelzorgers of kinderen die intussen zelf in quarantaine zijn. Er is dus veel meer nood aan ondersteuning en sociaal contact.”